Birçoklarına göre tarihin en özel turnuvası olarak nitelendirilen 2017 Avustralya Açık sonrası Tenis Dünyası'nın merakla beklenen 84. sayısı çıktı. 2012 Wimbledon'dan bu yana süren slam şampiyonluğu hasretini finalde ezeli rakibi Rafael Nadal'ı beş sette devirerek sonlandıran Roger Federer'in kapağı süslediği yeni sayı, Melbourne'daki unutulmaz turnuvaya dair 30 sayfalık özel içeriğiyle tenisseverlerin beğenisine sunuldu.





Sezonun ilk Grand Slam turnuvasını yerinde izleyen Ali Katipoğlu'nun kaleminden Melbourne'daki iki haftalık festivalin tur-tur detaylı analizini okuyabileceğiniz nüshada Avustralya Açık'tan arda kalan hikayeler de mercek altına alındı. Mert Ertunga, Federer ile Nadal arasındaki dev finali analiz ederken; Şevket Furkan Erbay da Federer'in turnuvada kat ettiği ufak, ancak zafer yolunda dev yolu anlattı.





Emre Yazıcıol'un altı ay uzak kaldığı kortlara slam kupası kaldırarak geri dönen Federer'in başarısını değerlendirdiği Avustralya Açık özel sayfalarında, Serena'nın rekorları alt üst ettiği kadınlar mücadelesinin belki de en öne çıkan figürü Mirjana Lucic-Baroni'nin dramatik hikayesini Ömer Sevil yazdı.





2016'nın son günlerinde emekliliğini açıklayan eski 1 numara Ana Ivanovic'in kortlarda ve kort dışında yarattığı etkinin Onur Akmeriç tarafından kaleme alındığı sayıda Türk tenisini Avustralya Açık Gençler Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden Kaya Göre ve senyör milli takım oyuncularından Havva Türedi ile yapılan röportajlar da bulunuyor.





11. yılını kutlayan Tenis Dünyası'nın 84. sayısında Nick Bollettieri, Bekir Emre ve Cem Tınaz'ın yazılarının yanı sıra ocak ayında Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkanlar, ATP-WTA Turu'nda yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.



