Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

İstanbul'daki şampiyonluğunun ardından Madrid'den ilk turda ayrılmak zorunda kalan Elina Svitolina, Roma'da yeniden işleri yoluna koydu. Turnuvada 8 numaralı seribaşı olarak mücadele veren Ukraynalı raket, son maçında dünya 3 numarası Karolina Pliskova'yı 6-2, 7-6 yenerek adını son dörde yazdırdı.

4-0'lık üstünlükle girdiği açılış setini 6-2 ile hanesine yazdıran Svitolina, oyunlarda 3-5'ten geri döndüğü ikinci seti ise nefesleri kesen bir tie-break'in ardından kazandı. Tam 20 puanın oynandığı ve üç set puanı kurtardığı tie-break'te 11/9'la gülen Elina, 1 saat 32 dakika sonunda yarı final vizesini cebine koydu.

Geçmişteki beş buluşmalarında da mağlup olduğu Pliskova karşısında ilk kez galip gelen Svitolina, final yolunda Garbine Muguruza ile kozlarını paylaşacak. 3 numaralı seribaşı Muguruza ise dünya eski 1 numarası Venus Williams'ı 6-2, 3-6, 6-2 ile geçip bu sezonki ikinci yarı finaline adım attı.

Tablonun üst kısmındaki yarı finalde Simona Halep ile Kiki Bertens randevulaştı. Mutlu sona ulaştığı Madrid'in ardından Roma'da da hız kesmeyen 6 numara Halep, Anett Konvateit'i 6-2, 6-4'le elerken; 15 Bertens ise Daria Gavrilova'yı 6-3, 6-3'lük setlerle turnuvanın dışına itti.

Ali Katipoğlu - Roma