TEB BNP Paribas İstanbul Open’da ikinci gün nefesleri kesen bir müsabakayla tamamlandı. Sırp raket Dusan Lajovic, 2 saat 40 dakika süren keyifli maçta 7 numaralı seribaşı Borna Coric’i üç sette yenip adını son 16’ya yazdırdı.







Garanti Koza Arena’daki mücadelede beş break puanı çevirdiği yedinci oyunun ardından sekizinci oyunda Coric’in servisini çalan Lajovic, set için kullandığı servislerde hata yapmadı ve 6-3’le ilk adımı attı.





2015’te İstanbul’da çiftler kupasını kaldıran Lajovic, ikinci sete de hızlı başladı. Henüz ilk oyunda servis kıran dünya 84 numarası, maç için servis attığı onuncu oyunda bu avantajını kaybetti. Karşılıklı kırılan servisler neticesinde set tie-break’e uzarken, kritik oyunu 7/1’le hanesine yazdıran Coric, karşılaşmayı final setine uzattı.









Karar setinde geri dönüş yapan taraf Lajovic’ti. 2-4’ten çevirdiği seti 5-5’te eşitleyen Lajovic, iş tie-break’e gidecek diye düşünülürken hamlesini yaptı. Eline geçen ilk maç puanında klasmanın 54. basamağındaki Coric’i geri çizgiye sıkıştıran Lajovic, filenin dibinde vurduğu smaçla galibiyete uzanmayı başardı.





İstanbul Open’daki üçüncü yılında da ilk maçını kazanan Lajovic, ikinci turda Mikhail Youzhny ile eşleşti.





BEDENE SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Son dönemin formda oyuncularında Aljaz Bedene, TEB BNP Paribas İstanbul Open’daki serüvenine de galibiyetle başladı. Budapeşte’deki ATP turnuvasında final oynayarak İstanbul’a gelen Bedene, şu ana kadarki en uzun buluşmada Macar rakibi Marton Fucsovics’i 2 saat 48 dakika sonunda 7-6, 4-6, 6-4’le saf dışı bıraktı.





Çıktığı son 25 maçın 23’ünü kazanan Bedene, ikinci turda 1 numaralı seribaşı Milos Raonic ile kozlarını paylaşacak.