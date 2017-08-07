Madison Keys Stanford'da düzenlenen WTA Premier turnuvası Bank of the West Classic finalinde vatandaşı CoCo Vandeweghe'yi 7-6(4), 6-4'lük setlerle mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Son bir yılda bileğinden iki ameliyat geçiren ve bu yıl Stanford'a gelene kadar yalnızca beş maç kazanabilen Keys 3 numaralı seribaşı olaarak mücadele ettiği turnuvada kariyerinin üçüncü WTA şampiyonluğunu elde etti.

Maç boyunca 23 winner üreten Keys,1 saat 28 dakika süren maçta ilk servisinden de %70 ile puan çıkardı.



Bu sonuçla her iki tenisçi de klasmanda ilk 20 içine girmeyi başardılar.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

