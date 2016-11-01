Londra'da düzenlenen ATP Dünya Turu Finalleri'nde gruplarda ikinci maçlar tamamlandı. John McEnroe Grubu'daki heyecanın yaşandığı dördüncü günde perdeyi, Marin Cilic'i mağlup eden Stan Wawrinka kapattı.

Amerika Açık şampiyonlarının buluşması beklendiği üzere güçlü vuruşların düellosuna sahne oldu. İki yıldızın da birer kez servis kırabildiği mücadelede her iki setin de düğümünü tie-break oyunları çözdü.

Birinci sette Cilic'in yakaladığı bir set puanını çevirdiği karşılaşmadan 1 saat 59 dakika sonunda 7-6(3), 7-6(3) ile üstün ayrılan dünya 3 numarası Wawrinka, böylece turnuvadaki ilk galibiyetiyle tanıştı. Cilic ise ikinci maçını da kaybetti.

John McEnroe Grubu'nun kader niteliğindeki son maçlarında Murray ile Wawrinka, Nishikori ile Cilic kozlarını paylaşacak. Ivan Lendl Grubu ise Djokovic-Goffin ve Raonic-Thiem eşleşmelerinin ardından şekillenecek.