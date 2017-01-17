Avustralya Açık'ın açılış gününde korta çıkan 4 numaralı seribaşı ve 2014 şampiyonu Stan Wawrinka, 12. kez raket salladığı Melbourne Park'a en erken vedasını yapmaktan son anda kurtuldu. Stan, final setinde bir break geriden geldiği maçta Martin Klizan'ı 4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4'le saf dışı bıraktı.

Klasmanın 34. basamağındaki Slovak rakibi karşısında beşinci setin yedinci oyununda servisini kırdırıp 4-3 geriye düşen İsviçreli, hemen akabindeki oyunda 40-15'ten gelip break dezavantajını ortadan kaldırdı.İki oyun sonra maçta kalmak için servis kullanan Klizan'ı hatalara zorlayan Wawrinka, yakaladığı üç oyunluk seriyle galibiyete uzanan taraf oldu.

3 saat 24 dakika sonunda adını ikinci tura yazdırmasını bilen Stan, bir sonraki sınavını Steve Johnson önünde verecek. Johnson ise çekişmeli geçmesi beklenen buluşmada tahminleri boşa çıkartıp Federico Delbonis'i 6-3, 6-4, 6-4'le turnuvanın dışına itti.