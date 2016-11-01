2016 sezonundaki son mücadelesini Tayvan'ın başkenti Taipei'deki WTA 125K turnuvasında veren 20 yaşındaki milli tenisçi İpek Soylu, çiftler kategorisinde yarı finalde kaldı. Soylu, Britanyalı Naomi Broady ile ortaklık kurduğu çiftlerde Rus tandem Natela Dzalamidze/Veronika Kudermetova'yı geçemedi.

Toplam 125 bin dolar ödüllü organizasyonda 3 numaralı seribaşı takım olarak ter döken Soylu/Broady, 54 dakika süren buluşmada üç kez servis kırdırırken Dzalamidze/Kudermetova'ya 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup oldu. Soylu, salonda gerçekleşen turnuvaya teklerde ise ikinci turda veda etmişti.