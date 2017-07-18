Podyum Tenis Kulübü’nde devam eden TEB Bursa Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda ana tablo mücadelesinin ikinci gününde korta çıkan Türk sporculardan İpek Soylu ve Ayla Aksu, rakiplerini set vermeden yenerek adlarını ikinci tura yazdırdı.

Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda 1 numaralı seribaşı ismi İpek, açılış setinde dört set puanı çevirdiği buluşmada Ukraynalı Anastasiya Vasylyeva’yı 7-6, 6-3’le geçti. 2015’te zafere uzandığı TEB Bursa Cup’taki galibiyet serisini dokuz maça çıkaran Soylu, ikinci turda Rumen Oana Georgeta Simion ile karşılaşacak.

60 bin dolar toplam para ödülünün dağıtıldığı turnuvada 8 numara olarak ter döken Ayla ise ilk maçında oldukça güçlü bir performans sergiledi. 67 dakikada tamamladığı mücadelede Slovak Vivien Juhaszova’yı 6-0, 6-2 mağlup eden Aksu, çeyrek final yolunda Ukraynalı Valeriya Strakhova ile eşleşti.

Ana tablonun ilk gününde elenen Betina Tokaç, Zeyneb Sena Sarıoğlan, Muazzez Demirci’den sonra Pemra Özgen, Berfu Cengiz ve İpek Öz’ün Bursa serüveni de erken sona erdi. Pemra, Ukraynalı Ganna Poznikhirenko’ya 6-4, 6-3; Berfu, Rus Valentyna Ivakhnenko’ya 6-4, 6-1; İpek ise Gürcü Ekaterine Gorgodze’ye 6-2, 6-1 kaybetti.

Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda bu sene üçüncüsü gerçekleşen TEB Bursa Cup’ta yarının (19 Temmuz Çarşamba) programı saat 11.00’de başlayacak.





TTF Basın Bülteni