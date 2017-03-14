Mücadelesini Çin'de düzenlenen 60 bin dolar toplam ödüllü ITF turnuvalarıyla sürdüren milli tenisçi İpek Soylu, Zhuhai'nin ardından Şenzen'de ter döktüğü ikinci haftaya iyi bir başlangıç yaptı.

Ev sahibi ülkeden Zhang Ying ile karşı karşıya gelen Soylu, 73 dakikada tamamladığı maçta rakibine beş oyun şansı tanıdı. Korttan 6-3, 6-2'lik setlerle üstün ayrılan Soylu, ikinci turda 1 numaralı seribaşı Tayvanlı Hsieh Su-Wei ile eşleşti.

Soylu, bir önceki hafta birlikte yarı final oynadığı Çek Barbora Stefkova ile yeniden ortaklık kurduğu çiftler kategorisindeki ilk sınavını ise Chan Chin-Wei/Lu Jing-Jing tandemi önünde verecek.

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