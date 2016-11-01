Haftaya dünya sıralamasının 158. basamağında başlayan İpek Soylu, Tayvan'ın başkenti Taipei'de katıldığı WTA 125K turnuvasında adını ikinci tura yazdırmayı başardı. 20 yaşındaki milli tenisçi, dünya eski 5 numarası Slovak Daniela Hantuchova önünde 5-7, 6-2, 4-2 üstünken rakibinin maçı bırakmasıyla son 16'daki yerini ayırttı.

Soylu, kariyerinde yedi tekler zaferi bulunan, bu hafta itibarıyla klasmanda 227.'likte yer alan Hantuchova karşısında 5-3 öne geçtiği açılış setini üst üste dört oyun yitirerek 7-5'le yitirdi. Eline geçen bu önemli avantajı kullanamasa da moralini bozmayan İpek, üç defa servis kırdığı ikinci seti 6-2 ile hanesine yazdırıp mücadeleyi final setine taşıdı.

Karar setinin üçüncü oyununda Hantuchova'nın servisini kıran Soylu, break avantajını koruyup önce 3-1, akabinde 4-2'ye ulaşmasını bildi. Karşılaşmada 2 saat 24 dakika geride kalmışken 33 yaşındaki Hantuchova'nın bu noktada sakatlığını gerekçe göstererek çekilmesi neticesinde tur vizesi Soylu'nun oldu.

125 bin dolar toplam ödüllü Taipei Open'a galibiyetle başlayan İpek, ikinci turda Çinli Yafan Wang ile Taylandlı Luksika Kumkhum arasındaki eşleşmenin kazananıyla oynayacak. İpek, Britanyalı Naomi Broady ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde ise birinci turda Tatjana Maria/Cho I-Hsuan ekibiyle karşılaşacak.