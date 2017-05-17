Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros öncesi son hazırlık turnuvasını Fransa'nın Saint-Gaudens kasabasındaki 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında oynayan İpek Soylu, açılış turunda etkileyici bir galibiyete imza attı.
Dünya sıralamasında kendisinden 45 basamak ileride, 110.'lukta bulunan Çinli Han Xinyun ile karşılaşan Soylu, Saint-Gaudens'te 5 numaralı seribaşı olarak boy gösteren rakibini 6-4, 6-4'le devirip adını son 16'ya yazdırmasını bildi.
İpek Soylu, ikinci turda Yunan Valentini Grammatikopoulou ile oynayacak.