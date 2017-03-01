Çiftlerde bu hafta itibarıyla dünya sıralamasında 75. basamakta yer alarak klasman rekoru kıran İpek Soylu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleşen WTA turnuvasında Belçikalı partneri Elise Mertens ile birlikte çeyrek finale yükseldi.

Açılış turunda Malezyalı Jawairiah Noordin ile Singapurlu Jessy Rompies'in oluşturduğu ekibe karşı mücadele veren Soylu/Mertens çifti, 62 dakika sonunda korttan 6-0, 6-4'lük setlerle üstün ayrılarak yollarına devam etmesini bildi.

Bu galibiyetle son sekiz takım arasına kalan Soylu ve Mertens, Malezya Açık çeyrek finalinde 2 numaralı seribaşları Shuko Aoyama/Yang Zhaoxuan ile karşı karşıya gelecek.

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