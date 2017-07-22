Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda bu sene üçüncüsü düzenlenen TEB Bursa Cup müthiş bir tekler finaliyle sona erdi. Şampiyonluk maçında Rus rakibi Sofya Zhuk’a 4-6, 6-3, 7-6 mağlup olan İpek Soylu, Podyum Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı zorlu organizasyondan ikincilik ödülüyle ayrıldı.





1 ve 2 numaralı seribaşlarını buluşturan finale iyi başlayan İpek, birinci servislerini %79’la oyuna soktuğu açılış setini 6-4’le hanesine yazdırdı. 21 yaşındaki milli raket, ikinci sette ise kontrolü rakibine kaptırdı. 4-1 öne fırladığı seti 6-3’le kazanan 2015 Wimbledon gençler şampiyonu Zhuk, mücadeleyi final setine götürdü.



Karar setine güçlü bir giriş yapan İpek, oyunlarda sırasıyla 4-1 ve 5-3’lük üstünlükleri yakalayarak kupaya göz kırptı. Ancak pes etmeyen 17 yaşındaki Zhuk, skoru önce 5-5’te dengelerken, akabinde işi tie-break’e uzattı.



Dolu tribünler önündeki kıyasıya finalin galibini belirleyen tie-break oyunu da nefesleri kesti. Skor 5/5 iken arka çizgiden gönderdiği yüksek vuruşta topun çizgiye çarpıp Soylu’yu yanıltmasıyla 6/5 öne geçen Zhuk, maç puanında çıkardığı backhand’in fileye temas edip içeri düşmesiyle 7/5’e ulaştı ve 2 saat 28 dakika sonunda maçı noktaladı.



Bursa’daki 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Soylu, ikincilik başarısının karşılığı olarak 48 puan ve 4900 dolar alırken, profesyonel kariyerinin altıncı tekler zaferini elde eden Zhuk ise 80 puan ve 9100 dolar para ödülünün sahibi oldu.



TEB Bursa Cup şampiyonu Sofya Zhuk ve finalisti İpek Soylu’ya kupalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlhan Satık, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu ile Bursa Büyükşehir Spor Kulübü Tenis Şubesi Kaptanı Asım Amil takdim etti.



