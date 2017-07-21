Podyum Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı 60 bin dolar toplam para ödüllü TEB Bursa Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’nda İpek Soylu rüzgârı esmeye devam ediyor. Son maçında Hint rakibi Ankita Raina’yı 6-4, 4-6, 6-2 ile geçen Soylu, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda bu sene üçüncüsü düzenlenen organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak ter döken İpek, açılış setinde 2-0 geriye düşmesine karşın toparlanmakta gecikmedi. Akabindeki sekiz oyunun altısını hanesine yazdıran Soylu, 6-4’le ilk adımı attı.

Birinci sette olduğu ikinci sete de hızlı başlayan Raina, bu kez Soylu’ya geri dönüş izni tanımadı. 4-1 öne fırladığı seti 6-4’le alan Hint raket, mücadeleyi final setine götürdü.

Bursa’daki zorlu organizasyonun ilk şampiyonu unvanlı İpek, dördüncü oyundan itibaren karar setine ağırlığını koydu. Son beş oyunda rakibine yedi puan şansı tanıyarak 6-2’ye ulaşan milli tenisçi, 2 saat 16 dakika sonunda final biletini kaptı.

Raina ile yaptığı beşinci buluşmadan beşinci kez üstün ayrılan 21 yaşındaki Soylu, TEB Bursa Cup’taki galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

RAKİP 2 NUMARALI SERİBAŞI ZHUK

Günün ilk yarı finalinde ise sevinen isim Rus Sofya Zhuk’tu. Bursa’da 2 numaralı seribaşı olarak raket sallayan 2015 Wimbledon gençler şampiyonu Zhuk, vatandaşı Valentyna Ivakhnenko’yu 6-4, 6-2 ile saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

İpek Soylu ile Sofya Zhuk arasındaki TEB Bursa Cup tekler finali yarın (22 Temmuz Cumartesi) saat 11.00’de başlayacak.





TTF Basın Bülteni