ATP Next Generation (Gelecek Nesil) oyuncularından Karen Khachanov, ikinci kez katıldığı TEB BNP Paribas İstanbul Open’a geçen yıl olduğu gibi bu yıl da galibiyetle başladı. 20 yaşındaki Rus raket, Garanti Koza Arena’da karşı karşıya geldiği Gürcü rakibi Nikoloz Basilashvili’yi 6-3, 6-7, 6-1’le turnuva dışına itti.





Sekizinci oyunda bulduğu break’le ilk seti 6-3’le hanesine yazdıran Khachanov, 3-0 geriye düştüğü ikinci sette son altı oyunun beşini kazanıp 5-4 öne geçti. Khachanov’un bu noktada maç için kullandığı servisi kıran Basilashvili, akabinde 6-6’da dengelediği seti 7/2’lik tie-break neticesinde alıp mücadeleyi final setine götürdü.





Geçen hafta Barselona’da oynadığı çeyrek finalin ardından 14 basamak yükselişle 42. sıraya yerleşen ve klasman rekorunu kıran Khachanov, son sette Gürcü rakibine tek oyun şansı tanıdı. İki saatin hemen üzerinde tamamladığı buluşmada dokuz ace kaydeden 1.98’lik genç tenisçi, ikinci turda Viktor Troicki-Marcos Baghdatis eşleşmesinin galibiyle oynayacak.





DZUMHUR VE DJERE DE TURLADI

Garanti Koza Arena’nın açılış maçında ise geçen yılın çeyrek finalistlerinden Damir Dzumhur’un üstünlüğü vardı. Dzumhur, ikinci setinde üç set puanı kurtardığı maçta elemelerden gelen Stefanos Tsitsipas’ı 6-4, 7-5’le geçti. Şu ana kadar tamamlanan bir diğer maçta ise Laslo Djere, Daniel Brands’ı 6-3, 6-4 yenerek İstanbul’da son 16’ya kaldı.