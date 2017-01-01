TEB BNP Paribas İstanbul Cup ve TEB BNP Paribas İstanbul Open'ın lisans sahibi Garanti Koza'nın isim sponsorluğunu yaptığı Sofya Open, 6-12 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. ATP Dünya Turu kapsamında bulunan 540 bin euro toplam ödüllü organizasyonda erkekler tenisinin önemli isimleri mücadele verecek.

Sezona Brisbane'de elde ettiği şampiyonlukla başlayan ardından Avustralya Açık yarı finalinde Rafael Nadal'la unutulmaz bir maç oynayan Bulgar oyuncu Grigor Dimitrov bu yılki turnuvada korta çıkacak. Dünya sıralamasında sekizinci sırada bulunan Avusturyalı Dominic Thiem, Garanti Koza Sofya Open'da 1 nolu seribaşı olarak raket sallayacak. Avusturya Açık çeyrek finalisti Belçikalı David Goffin ile son şampiyon İspanyol Roberto Bautista Agut da ilk 20'de bulunan diğer oyuncular olarak ana tabloda yer alacak. Milli tenisçi Cem İlkel de wild card ile turnuvada ter dökecek.

11 bin kişilik Armeec Arena'da düzenlenecek Garanti Koza Sofya Open'da Sarp Ağabigün de elemelerde boy gösterecek.



