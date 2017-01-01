ATP Dünya Turu 250 Serisi turnuva, 12 Şubat’ta oynanacak final karşılaşması ile sona erecek. Dünya 8 numarası Avusturyalı Dominic Thiem’in 1 numaralı seribaşı olarak mücadele edeceği Garanti Koza Sofia Open’da sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta yarı finale çıkarak kendini hatırlatan Bulgar Grigor Dimitrov, Belçikalı David Goffin ve son şampiyon İspanyol Roberto Bautista Agut gibi önemli isimler zirveye çıkmak için mücadele edecek.





TÜRK RAKETLER DE KORTTA



Garanti Koza Sofia Open’da wild card ile ana tabloda yer alan Türk tenisçi Cem İlkel, ilk turda dünya 37 numarası Sırp Viktor Troicki ile karşılaşacak.



Dünya sıralamasının 328. basamağında yer alan Cem, çiftlerde ise Tuna Altuna ile ortaklık kuracak. İlkel/Altuna tandemi ilk sınavlarını Dudi Sela/Radu Albot ikilisi önünde verecek.



19 yaşındaki Sarp Ağabigün ise Garanti Koza Sofia Open’a birinci eleme turunda veda etti. Agabigün, Sırp rakibi Marko Tepavac'a 6-4, 6-2'lik setlerle mağlup oldu ve ana tablonun uzağında kaldı.



