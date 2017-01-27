Dev maçın setleri sırasıyla 35, 63, 70, 64, 64 dakika sürdü.

2017 Avustralya Açık, bir önceki gün oynanan Roger Federer-Stan Wawrinka yarı finalinin ardından hafızalardan silinmeyecek bir yarı finale daha sahne oldu. 4 saat 46 dakika süren müthiş buluşmada Grigor Dimitrov'u 6-3, 6-7, 7-6, 6-7, 6-4'le deviren Rafael Nadal, 2011 Fransa Açık'tan sonra ilk kez bir slam finalinde Federer'in karşısına geçti.

Mücadelenin henüz ilk oyununda servisinde iki break puanıyla yüzleşse de bu tehlikeyi ortadan kaldıran Nadal, açılış setinin geri kalan kısmında güçlü servisler attı. 2014 Wimbledon'dan sonra kariyerinin ikinci slam yarı finalinde boy gösteren Dimitrov'un servisini dördüncü oyunda kırdıktan sonra avantajını koruyan Rafa, birinci servislerinde iki puan yitirdiği ve yalnızca iki basit hata yaptığı seti 6-3 kazanıp ilk adımı attı.

Sezona Brisbane şampiyonluğuyla başlayan ve 10 maçlık bir yenilmezlik serisiyle Nadal'ın karşısına çıkan Dimitrov, ikinci setle birlikte rallilere ortak olmaya başladı. Maçtaki ilk break'iyle bu setin dördüncü oyununda tanışan Bulgar tenisçi, durumu bir anda 4-1'e getirdi. Yedi ila dokuzuncu oyunlar arasında return performansları üst düzeye çıktı. İkisi Rafa'dan olmak üzere arka arkaya izlenen üç break neticesinde onuncu oyuna Dimitrov 5-4 üstün girdi.

Sette kalmak için servis attığı bu oyunda rakibinin dört set puanını çeviren Rafa, skoru 5-5'te dengelese de Grisho daha güçlü taraftı. Kaçırdığı fırsatlara rağmen moralini bozmayan 15 numaralı seribaşı, iki oyun sonra eline geçen şansı tepmedi ve 7-5'le setleri eşitledi.

Üst düzey tenis üçüncü sette de devam etti. Beşinci ve altıncı oyunlardaki karşılıklı breaklerin ardından her iki oyuncu da servisleriyle işi götürdü. 9 ve fazlası topun gidip geldiği tam 16 rallinin oynandığı setin düğümünü tie-break çözdü.

Saha değişimine 4/2 önde giren Rafa, skorun 5/5'e gelmesini engelleyemese de Dimitrov'un belki de maç boyunca peş peşe oynadığı en kötü iki puan ve yaptığı iki basit hata 70 dakika süren seti dünya eski 1 numarasına getirdi: 7/5.

Böylesine güçlü bir Nadal karşısında düşüş yaşayıp yaşamayacağı merak edilen 25 yaşındaki Dimitrov, dördüncü sette de geri adım atmadı. Servis önceliği olan rakibini takip etmeyi bırakmayan Grisho, üçüncü setin ardından bir tie-break'in daha kapısını çaldı.

Kritik oyunun beşinci ve dokuzuncu puanlarında mini break'i bulup skoru 6/3'e getiren Dimitrov, ikinci set puanında hata yapmadı. Kullandığı etkili servisle 7/5'e ulaşıp sete nokta koyan Grigor, dört saatin devrildiği Rod Laver Arena'daki heyecanı final setine uzattı.





Temmuz 2016'da sıralaması 40 numaraya kadar indikten sonra sezonu Andy Murray ve Tomas Berdych'in eski koçu Dani Vallverdu ile anlaşan ve yeniden yükselişe geçen Dimitrov, beşinci sete kritik bir şekilde servisine tutunarak başladı. 10 dakikanın üzerine çıkan açılış oyununda üç servis kırma puanı kaçıran Nadal, bir sonraki oyunda bu kez Dimitrov'un yakaladığı servis puanına izin vermedi.

Maçın kaderi sekizinci oyunda çizildi. 3-4'te servis attığı oyunda 40/15 geriye düşen Nadal, soğukkanlılığını korumayı başardı. Üçü kazanma vuruşuyla olmak üzere arka arkaya dört puan alıp servisini kaptırmayan Rafa, bu noktada mental üstünlüğü de ele geçirdi.

Bir sonraki oyunda skor 30/30'ken Dimitrov'un nete çarpıp uzun kaçan forehand'i neticesinde break puanı gören Nadal, fileye gelen rakibini backhand passing shot ile geçerek servis kırdı. Maç için servis attığı son oyunda Dimitrov'un direnciyle karşılaşsa da hata yapmayan Rafa, üçüncü maç puanında rakibinin backhand vuruşunun dışarıya çıkmasıyla dev bir galibiyetin altına imzasını koydu.

Toplam 64 adet 9 ve üstü kez vuruşluk rallinin izlendiği nefes kesen karşılaşmayı Nadal 45 kazanma vuruşu, 43 basit hata; Dimitrov ise 79 kazanma vuruşu, 70 basit hatayla bitirdi. Dimitrov ile yaptığı dokuzuncu maçta sekizinci kez sevinen Nadal, böylece kariyerinin 21., Melbourne'daki dördüncü, 2014 Fransa Açık'ta bu yana ilk slam finalini yakaladı.

Pazar günkü dev finalde 35. kez yüzleşecek olan Roger ve Rafa, Grand Slam arenasındaki son finallerini 2011 Fransa Açık'ta oynamıştı. Federer'e karşı 23-11'lik bir maç kaydı bulunan Nadal, ezeli rakibiyle bugüne kadar yaptığı sekiz slam finalinin altısını kazanmıştı.

Ali Katipoğlu - Melbourne