Elina Svitolina ile oynadığı Roma finalinde yaşadığı sakatlığın ardından Roland Garros'a katılıp katılmayacağı uzun süre belirsizliğini koruyan Simona Halep'in Paris'teki yürüyüşü sürüyor. Turnuvanın 3 nolu seribaşı olan Rumen oyuncu, toprak kort spesiyalisti İspanyol Carla Suarez Navarro'yu 6-1'lik iki set sonunda geçerek çeyrek finale çıktı. Halep, son sekize kalan tenisçiler içinde rakiplerine set kaybetmeyen tek tenisçi olarak da öne çıktı.

Daha önce oynadıkları 11 maçın yedisi üç sette biten Halep-Navarro rekabeti bu kez alışılmışın dışında gerçekleşti. Halep'e karşı şimdiye kadar toprak kortta oynadığı beş maçtan da galip ayrılan Navarro, 2014 finalisti rakibi karşısında varlık gösteremedi. İlk sette sekiz, ikinci sette 11 kazanma puanına imza atan Halep, yılın en iyi maçı oynadığını söyledi. Rakibinin çok iyi bir toprak kort oyuncusu olduğunu ifade eden Halep, "Onu geri çizgiye zorladım ve agresif olmaya çalıştım. Ayrıca ekstra motivasyonum da vardı. Bu kortta (Philip Chatrier) oynamayı seviyorum ve çeyrek finalde olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Simona Halep, yarı finale yükselebilmek için Roma finalinde üç sette yenildiği Ukraynalı Elina Svitolina ile mücadele edecek.

(Merthan Can)