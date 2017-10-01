Çin'in ev sahipliğini yaptığı Shenzhen tenis turnuvasının finalinde dünya 12 numarası David Goffin ile dünya 53 numarası Alexander Dolgopolov karşı karşıya geldi. Bu yılki üçüncü finaline yükselen, son altı finalinden boynu bükük ayrılan Goffin, bu yılki ikinci finaline yükselen Ukraynalı rakibini 2 saat 4 dakika sonunda mağlup ederek üç yıl aradan sonra ilk zaferine ulaştı.

Karşılıklı etkili servis oyunları ile başlayan ilk sette yedinci oyunda servis kırarak avantajı eline geçiren Goffin, sonraki oyunlarda da hata yapmayarak açılış setini 6-4 ile hanesine yazdıran taraf oldu. Tarafların karşılıklı ikişer kez servis kırdığı ikinci setin kazananını ise tie-break belirledi. Sette 5-1 geri düşmesine rağmen bu noktadan geri gelmeyi başaran Dolgopolov bu seti 7-6 (5) kazanarak maça dengeyi getirdi.

Her iki raketin servis kırma puanı dahi görmediği final setinde ise, kritik sekizinci oyunda bulduğu ilk servis kırma puanını iyi değerlendiren ve servis kıran Belçikalı raket, bir sonraki servis oyununda da hata yapmadı ve 6-3 ile seti ve maçı noktalayarak kariyerinin dokuzuncu finalinde üçüncü kupasını elde etmiş oldu.

Finalden şampiyon olarak ayrılan Goffin maç sonu röportajında duygularını "Çok zor ve acı dolu bir geri dönüş oldu ancak bu kupayı kazandığım için çok mutluyum" sözleri ile dile getirirken kendisini destekleyen tenis severlere de destekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net



