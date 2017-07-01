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Çin Açık birinci turunda Anastasija Sevastova ile karşı karşıya gelen Maria Sharapova, Amerika Açık dördüncü turunda yenildiği rakibinden rövanşı, 3 saat 8 dakikalık bir mücadele sonunda almayı başardı.

Dünya sıralamasının 104. basamağında yer alan ve Pekin'de düzenlenen WTA Premier turnuvasına wild card ile katılan Sharapova, Letonyalı rakibini 7-6(3), 5-7, 7-6(7)'lık setlerle geçerek ikinci tura yükseldi.

Karşılaşma boyunca kaydettiği 11 ace'e karşılık 10 çift hata yapan 5 kez Grand Slam şampiyonu Rus raket, üçüncü setin tie-break oyununda, etkili bir forehand winner ile bir maç puanı kurtardı.

15 aylık doping cezası sonunda kortlara dönen Sharapova, "Maç boyunca pes etmedim ve birkaç hafta önce çıktığım son mücadelede mağlup olduğum biriyle karşılaştığım düşünülürse bu iyiye işaret." diye konuştu.



2014'te burada şampiyonluğa ulaşan dünya eski 1 numarası ikinci turda, Jennifer Brady - Ekaterina Makarova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





