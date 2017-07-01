Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen turnuvada Maria Sharapova rüzgarı esmeye devam ediyor. Dünya 25 numarasında yer alan geçen yılın şampiyonunu 1 saat 20 dakika sonunda set vermeden mağlup eden Rus raket, 2015 Roma'dan sonra ilk, toplamda ise 59. finaline yükselmiş oldu.

Her iki sette de rakibinin ilk servis oyununda servis kırarak avantajı eline geçiren ve bu avantajını set boyunca kaybetmeyen dünya eski 1 numarası, servis kırma puanı göstermediği ilk seti 6-3, ikinci seti ise 6-1 kazanarak mücadeleye nokta koydu.

Bu yıl katıldığı tek Grand Slam turnuvası Amerika Açık'a dördüncü turda veda eden 30 yaşındaki raket, bu zaferle birlikte 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir WTA finaline adını yazdırmayı başardı.

Maria Sharapova finalde, İtalyan Sara Errani'yi 6-1, 6-3 devirerek kariyerinin ilk finaline yükselen 19 yaşındaki Aryna Sabalenka ile oynayacak.





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net