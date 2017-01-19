Kuralar çekildiğinde en çok konuşulan konulardan birisi Serena Williams'ın erken turlardaki eşleşmeleriydi. Ancak dünya 2 numarası, sergilediği performansla olası senaryoları ortadan kaldırdı.

Açılış turunda genç rakibi Belinda Bencic'e set vermeyen altı kez Avustralya Açık şampiyonu, eski bir ilk 10 oyuncusu olan 2015 Fransa Açık finalisti Lucie Safarova'ya da şans tanımadı.

Birinci servislerinden %83'le puan çıkardığı buluşmada 15'i ace olmak üzere toplam 35 ace kaydeden Williams, 1 saat 26 dakika dakika sonunda Safarova'yı 6-3, 6-4'le geçip üçüncü turdaki yerini ayırttı.

35 yaşındaki Serena, bir sonraki sınavını vatandaşı Nicole Gibbs önünde verecek.