Dünya eski 1 numarası ve yedi kez Grand Slam şampiyonu Venus Williams, sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta 14 yıl sonra yarı finale geri döndü. 36 yaşındaki abla Williams, beşinci maçında da set kaybı yaşamazken Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova'yı 6-4, 7-6 ile saf dışı bıraktı.





Son oyunda servis kırıp 6-4'le hanesine yazdırdığı birinci sette Pavlyuchenkova'yı yalnızca beş kazanma vuruşunda tutan Venus, karşılıklı ikişer break'in izlendiği ikinci setin düğümünü tie-break'te çözdü. Kritik oyunda 3/1 geriye düşmesine rağmen yakaladığı altı puanlık seriyle 7/3'e ulaşan ABD'li yıldız, Melbourne Park'taki 50. ana tablo galibiyetine imza attı.





1994 Wimbledon finalisti Martina Navratilova'dan bu yana bir slam turnuvasında bu dereceye ulaşan en yaşlı oyuncu unvanını kazanan 13 numaralı seribaşı Venus, yarı finalde vatandaşı Coco Vandeweghe ile karşı karşıya gelecek.



