TEB BNP Paribas İstanbul Open, diğer oyunculara nazaran Diego Schwartzman için apayrı bir anlam taşıyor olsa gerek. Zira bundan iki yıl önce yarı finalde Roger Federer’e kıl payı kaybeden ancak seyircilerin bağrına basarak korttan uğurladığı Diego Schwartzman, bir sonraki sene İstanbul’dan bu kez mucizevi bir zaferle ayrılmıştı.





Geçtiğimiz hafta 34. basamakta yer alarak klasman rekorunu gören Schwartzman, son şampiyon unvanıyla boy gösterdiği turnuvaya rahat bir galibiyetle başladı. Servis kaybı yaşamadığı buluşmada Avustralyalı rakibi Jordan Thompson’ı 6-1, 6-3’le geçen Arjantinli 3 numaralı seribaşı, 81 dakika sonunda çeyrek finali yakaladı.





Bu adresteki onuncu maçında dokuzuncu galibiyetine imza atan 3 numaralı seribaşı Schwartzman, bir sonraki turda Mikhail Youzhny-Dusan Lajovic galibiyle karşı karşıya gelecek.



