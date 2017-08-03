Dünya eski 1 numarası Maria Şarapova 2015 Miami Açık'tan bu yana ABD'de korta çıktığı ilk turnuva olan Stanford'daki Bank of the West Classic'ten sakatlığı nedeniyle çekildiğini açıkladı.

İlk turda Amerikalı Jennifer Brady'yi geçen Şarapova ikinci turda Lesia Tsurenko'nun rakibi olmuştu.

Ancak Rus tenisçi sol kolundaki ağrılar nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.

İlk tur maçının sonlarında sol kolunun ön kısmında ağrılar hissetmeye başladığını söyleyen Şarapova, "Doktorumun daha ileri bir sakatlık riskini almamamı tavsiye etmesi üzerine bu önlem amaçlı kararı aldım." diye konuştu.

Beş kez Grand Slam şampiyonu Rus tenisçi önümüzdeki hafta Toronto'da düzenlenecek olan Rogers Cup'tan da çekildiğini açıkladı.

Yasaklı madde kullanımı cezasının sona ermesinin ardından Nisan ayında tura dönen Şarapova Roma'da yaşadığı tendon sakatlığı nedeniyle kortlardan yeniden uzak kalmıştı.

Stanford'daki Bank of the West Classic WTA Premier turnuvasında günün diğer mücadelelerinde ise Garbiñe Muguruza ve Madison Keys rakiplerini mağlup ederek çeyrek finale yükseldiler.

Öte yandan turnuvanın 8 numaralı seribaşı CiCi Bellis de Fransız rakibi Alizé Cornet'yi 6-3, 6-2'lik iki sette geçerek ikinci tura yükseldi.



Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





