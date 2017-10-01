Şangay’da henüz rakiplerine set vermeyen Roger Federer, Gasquet karşısında da bu geleneğini sürdürdü. Dünya 31 nuarası Gasquet karşısında ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-4’le hanesine yazdıran İsviçreli, yarı finalde Juan Martin Del Potro ile eşleşti.



Roger Federer, Şangay Rolex Masters finali için mücadele edeceği Del Potro ile en son Amerika Açık kortlarında karşı karşıya gelmişti. Del Potro’ya çeyrek finalde elenen Dünya 2 Numarası, sezonu üç Grand Slam zaferiyle tamamlama şansını da kaybetmişti. Federer ve Del Potro bugüne dek 20 kez karşı karşıya geldiler ve bu mücadelelerin 14’ünde İsviçreli korttan galip ayrıldı.



Şangay’da günü tur atlayarak tamamlayan bir diğer isim de Rafael Nadal oldu. Rafa, üç sete giden mücadelenin final setinin 9. oyununda elde ettiği break avantajıyla seti hanesine yazdırdı ve maçı da 6-4 6-7 ve 6-3’le kazandı. Dünya 1 Numarasının yarı finaldeki rakibi Hırvat Marin Cilic olacak.



Nadal’ın rakibi Marin Cilic Vinolas’ı set vermeden geçerek adını yarı finale yazdırırken, Federer’le eşleşen Juan Martin Del Potro ise Troicki’yi geriden gelerek üç sette mağlup etmeyi başardı.



Şangay Rolex Masters’ta yarı f,nal eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti.



Marin Cilic – Rafael Nadal

Juan Martin Del Potro - Roger Federer



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)