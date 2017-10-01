Şangay Rolex Masters’ta yarı final günü Rafael Nadal ve Roger Federer’in zaferlerine sahne oldu. Rakiplerini saf dışı bırakan dünya 1 ve 2 numaraları, Avustralya Açık, Indian Wells ve Miami’nin ardından bu sezon dördüncü kez birbirlerine karşı korta çıkacaklar.



Şangay’da günün ilk maçında Rafael Nadal ve Marin Cilic karşı karşıya geldi. Bugüne kadar rakibiyle oynadığı beş maçın dördünde korttan galip ayrılmayı başaran Rafa, bugün de kazanmak için iki sete ihtiyaç duydu. İlk seti 7-5 ikinci seti ise 7-6 ile kazanan İspanyol raket, adını finale yazdıran ilk isim oldu.



Roger Federer için final yolculuğu Nadal’a oranla biraz daha zorlu oldu. Del Potro karşısında ilk seti kaybeden dünya 2 numarası, maçın geri kalanında hiçbir servisini kırdırmadı ve 3-6 6-3 6-3’lük setler sonucunda geriden gelerek finaldeki yerini aldı.



Bugüne kadar 37 kez karşı karşıya gelen Rafael Nadal ve Roger Federer, 38. Fedal buluşmasında Şangay Rolex Masters şampiyonluğu için korta çıkacaklar. İkili arasındaki maçlarda 23-14’lük bir Nadal üstünlüğü göze çarpıyor.



Nadal ve Federer, bu sezon Avustralya Açık ve Miami’de finalde, Indian Wells’te ise son 16 turunda mücadele etmiş ve bu üç karşılaşmadan da İsviçreli raket galip ayrılmıştı.





(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)