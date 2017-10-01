30 yaşındaki Avustralyalı raket Sam Groth, 2018 Avustralya Açık'tan sonra tenisi bırakacağını açıkladı. Bu kararı vermeyi Wimbledon'dan bu yana düşündüğünü belirten dünya eski 53 numarası raket, 13 yıllık kariyerini noktalayacağını duyurdu.

ATP kariyerinde, vatandaşı Chris Guccione ile beraber kazandığı iki çiftler zaferi olan Groth, 2016'da katıldığı Olimpiyat Oyunları'nın yanı sıra, 2015'te Davis Kupası'nda yarı final gören Avustralya takımında yer almıştı.

2015'te kariyerinin en iyi yılını geçiren ve o yıldan bu yana omuz sakatlığıyla mücadele eden Avustralyalı raket, "Bu defteri kapatıp hayatımda yeni bir bölüme başlayacağım için heyecanlıyım" diye konuştu.

Dünya sıralamasında 235. sırada bulunan Sam Groth, 2012'de Busan Açık Challenger turnuvasında kaydettiği 263 km/s hızındaki servis ile, kaydedilmiş en hızlı servis atma rekorunu elinde tutuyor.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net





