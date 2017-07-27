@ Deaflmypics 2017

Deaflympics 2017 tenis müsabakalarında ilk madalyalar, çiftler müsabakalarının tamamlanmasıyla sahiplerini buldu.

Samsun Tenis Kulübü’nde düzenlenen mücadelelerde Türkiye’yi çift kadınlarda temsil eden Asuman Şakı/Tutem Banguoğlu, Hindistanlı Gupta/Jaiswal ikilisi karşısında bir saat 29 dakikada sonuca giderek 6-3, 6-2'lik setlerle hem maçı hem de bronz madalyayı kazandı. Milli raketler böylece Deaflympics tarihinde tenis dalında kazanılan ilk derecenin de altına imza atmış oldu. Bu dalda şampiyonluğu ise Fransa'dan Beney/Coudon çiftini 6-1, 6-4 mağlup eden Tayvanlı Chiu-Mei/Chia-Wen ikilisi kazandı.

Erkeklerde ise son iki organizasyonun finalisti Laurent/Novelli tandemi, geçen yıl kaybettikleri Toedter/Breitenberg çiftini 7-6, 4-6, 6-3 mağlup ederek 2009’dan sonra yine zirveye çıktı.

Karışık çiftlerde de Novelli/Coudon çiftini 7-5, 6-0 mağlup eden Rus Panyushkin/Smirnova ikilisi şampiyon oldu.

Gökhan Taner / Samsun