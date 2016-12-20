Teniste devrim niteliğinde bir kararla ilk olarak 2005 yılında kullanıma giren Şahin Gözü teknolojisinin yanına, FOXTENN isminde bir sistem geliştirildiği ITF yetkilileri tarafından duyuruldu.

Bir dizi test aşamasından başarıyla çıkan ve aralarında ITF, ATP, WTA ve Grand Slam turnuvalarından temsilcilerin bulunduğu bir komiteye sunulan FOXTENN, komitenin belirlediği kriterlere uygunluk sağladı.

Test başarısı ve komite onayına karşın, daha önce Şahin Gözü teknolojisinde olduğu gibi FOXTENN teknolojisinin de bir süre kort içi testlere tabii tutulması önerildi.



Konuyla ilgili ITF’in en yetkili isimlerinden Stuart Miller: “Değerlendirme sürecine katkılarından ötürü üreticiye, profesyonel turlara ve turnuvalara teşekkür etmek istiyoruz.” dedi.



FOXTENN CEO'su Javier Simón ise, “Sistemi geliştirirken profesyonel uluslararası tenis organizasyonlarıyla birlikte çalışmaktan onur duyduk. Eminim bu sistem, tenis teknolojisini bir adım daha öteye taşıyacak." sözlerini sarfetti.



FOXTENN sistemi, topun sıçrayışına dayalı yeni bir teknoloji ile çalışıyor; içeriğindeki 40 ultra hızlı kamera sayesinde saniyede 2500’den fazla görüntü üretiyor ve yüksek hızlı lazerler aracılığıyla saniyede 150 binden fazla görüntüyü analiz ederek son derece tutarlı sonuçlar verebiliyor.





Kaynak: itftennis.com







Özgün Çağlar Deniz