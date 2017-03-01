WTA Turu'daki Premier Mandatory seviye dört turnuvadan ilki niteliğindeki Indian Wells'te finalin adı kondu. Buna göre iki Rus raket Svetlana Kuznetsova ile Elena Vesnina büyük ödül için kozlarını paylaşacak.

2007 ve 2008'de ikinciliği elde ettiği prestijli organizasyonda üçüncü finaline yürüyen Kuznetsova, yarı finalde dünya 3 numarası Karolina Pliskova'yı tie-break'le biten iki set neticesinde devirdi. Kritik oyunları sırasıyla 7/5 ve 7/2 kazanan 8 numara Kuznetsova, rakibiyle yaptığı üçüncü maçta ikinci galibiyetine imza attı.

Dördüncü turda Angelique Kerber, çeyrek finalde Venus Williams'ı saf dışı bırakan Vesnina ise bu düzeydeki ilk yarı finalinin ardından ilk finalini de yakaladı. Beş defa servis kırdığı müsabakada Kristina Mladenovic'i 6-3, 6-4'le yenen Vesnina, kariyerinin 10. finaline yürürken, en büyük zaferinin peşinde koşacak.

128'lik fikstürde oynanan toplam 7,7 milyon dolar ödüllü BNP Paribas Open'da iki Rus'u buluşturan son final 2006'da Maria Sharapova ile Elena Dementieva arasında gerçekleşmişti.