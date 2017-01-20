Avustralya Açık'ta beşinci günün merakla beklenen maçında Roger Federer'den kusursuz bir performans izlendi. Bir Grand Slam turnunvasına 2002 Amerika Açık'tan bu yana ilk kez ilk 16'nın dışında yer alarak katılan İsviçreli yıldız, 10 numaralı seribaşı Tomas Berdych'e set şansı tanımadı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Rod Laver Arena'da dolu tribünler önünde oynanan günün son karşılaşmasında eski günlerini hatırlatan Federer, bir buçuk saatte tamamladığı maçta müthiş bir servis performansı sergiledi. Birinci servislerinden %95'le puan çıkardığı buluşmada Berdych'i 6-2, 6-4, 6-4'lük setlerle saf dışı bırakıp rakibine karşı maç kaydını 17-6'ya getiren Federer, dördüncü turda Kei Nihikori ile eşleşti.

Melbourne Park'ta 5 numara olarak ter döken Nishikori ise elemelerden gelen Lukas Lacko karşısında rahat bir maç oynadı. Dünya sıralamasının 121. basamağındaki Slovak rakibini 6-4, 6-4, 6-4'le geçen Japon tenisçi, üst üste altıncı kez son 16'daki yerini ayırttı.

MURRAY ZORLANMADI

Hisense Arena'da sahne alan dünya 1 numarası Andy Murray ise üçüncü sınavını set yitirmeden verdi. 40 kazanma vuruşuna imza attığı müsabakada Querrey'yi 6-4, 6-2, 6-4'le mağlup eden Britanyalı, dördüncü turda Alman Mischa Zverev'in karşısına geçti.

Tablonun üst tarafındaki maçların geride kaldığı beşinci gün sonunda diğer dördüncü tur eşleşmeleri ise Stan Wawrinka ile Andreas Seppi ve Jo-Wilfried Tsonga ile Dan Evans arasında oluştu.

Ali Katipoğlu - Melbourne