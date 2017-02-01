Finalde Rafael Nadal'ı devirip Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaşan ve 18. slam kupasını kaldıran Roger Federer, Melbourne'daki unutulmaz serüvenin ardından ilk turnuvasına Dubai'de çıktı. Yedi kez zafere uzandığı organizasyonda 3 numaralı seribaşı olarak ter döken Federer, açılış turunda karşılaştığı Benoit Paire'e yalnızca dört oyun bıraktı.

Dört sene sonra ilk defa kozlarını paylaştığı Fransız Paire'i 54 dakikada 6-1, 6-3'lük setlerle mağlup eden 35 yaşındaki İsviçreli yıldız, rakibiyle olan maç kaydını 4-0'a geliştirdi. Kariyerinin 90. şampiyonluğunu kovalayan Federer, ikinci turda iki Rus raket Mikhail Youzhny ile Evgeny Donskoy arasındaki buluşmanın kazananıyla oynayacak.

Dubai'de ana tablo mücadelesinin ilk gününde sahne alan diğer seribaşı tenisçilerden 4 numara Gael Monfils, wildcard Mohamed Safwat'ı 6-4, 6-3'le geçerken; 6 numara Roberto Bautista Agut da Karen Khachanov karşısında 6-1, 7-6 ile galip geldi. 8 numara Gilles Müller ise Philipp Kohlschreiber'e 6-4, 7-6 yenilerek turnuvaya havlu attı.