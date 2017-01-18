Grand Slam maçlarında karar setlerinde tie-break uygulaması olup olmaması tartışıladursun, Ivo Karlovic ile Horacio Zeballos slamleri diğer turnuvalardan ayıran, özel bir hale getiren bir maçı geride bıraktı.

19 numaralı korttaki açılış turu buluşmasında ilk iki set 7-6 ve 6-3'lük setlerle Arjantinli solak Zeballos'un oldu. Üçüncü setin 12. oyununa 6-5 üstün giren Karlovic, maçın başından beri ilk break puanını bu oyunda görürken, eline geçen şansı kaçırmadı ve 7-5'le maçı uzattı.

2.11'lik Hırvat raket, dördüncü setin ilk oyununda servis kırma puanı çevirdikten sonra kontrolü eline aldı. Zeballos'un servisini ikinci oyunda kırıp avantajı aldığı setin son oyununda bir break'e daha giden Karlovic, 6-2 ile final setinin kapısını çaldı.

UNUTULMAZ İŞLER

Mücadelenin beşinci setinde skor 6-6'da dengelenince özel şeylerin olabileceğini hisseden tenisseverler, 19 numaralı korta akın etmeye başladı. Ve tahmin ettiklerinden çok daha fazlası oldu.

Altıncı oyunda Karlovic, 23. oyunda Zeballos'un kaçırdığı birer servis kırma puanından sonra uzun bir müddet rahatça kazanılan servis oyunları izlendi. Tam 19 oyun sonra Zeballos'un servisinde kendisini 40-30 önde bulan Karlovic, aşırtma vuruşuyla rakibini hataya zorladı ve maçı noktaladı: 6-7, 3-6, 7-5, 6-2, 22-20.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

5 saat 14 dakika süren tarihi maç, Novak Djokovic ile Rafael Nadal arasındaki 2012 finalinden sonra Avustralya Açık'ın en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.

Turnuva tarihinin en fazla sayıda oyunlu maçı (84) ve en fazla oyunlu final seti (44) rekorları da yine Karlovic ve Zeballos tarafından kırıldı. Bu alanlardaki son rekor, 2003 yılında final seti 21-19'la biten ve toplam 83 oyunun oynandığı Andy Roddick-Younes El Aynaoui çeyrek finaline aitti.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvasında "bir maçta atılan en fazla sayıda ace" rekoru da yenilendi. 38'i beşinci sette olmak üzere toplam 75 ace bombalayarak Joachim Johansson'un 51 ace ile 2005'te kırdığı rekoru farkla geçen Karlovic, kendi rekorunun ise yalnızca 3 ace uzağında kaldı.

20 numaralı seribaşı Karlovic, ikinci turda Avustralyalı Andrew Whittington ile kozlarını paylaşacak.







Ali Katipoğlu - Melbourne