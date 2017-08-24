Dünya 11 numarası Milos Raonic, bileğindeki sakatlıktan dolayı yılın son Grand Slam'i olan Amerika Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Raonic, sakatlığından dolayı geçtiğimiz haftaki Cincinnati turnuvasından da çekilmişti.



Geçtiğimiz günlerde bileğinden bir ameliyat geçirdiğini açıklayan Kanadalı raket, sakatlığından dolayı istediği performansı gösteremediğini belirtti.

Amerika Açık kortlarında daha önce dördüncü turun ötesini göremeyen Raonic, bu yıl tamamlanmadan kortlara dönmeyi umduğunu ifade etti.

Daha önce, turnuvaya katılmayacağını açıklayan Serena Williams ve Victoria Azarenka gibi isimlerin yanı sıra, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka ve Kei Nishikori de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıklarını duyurmuşlardı.







