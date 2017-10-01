Yaklaşık 1 buçuk aylık aranın ardından Tokyo’da kortlara dönen Milos Raonic, ilk turda set vermeden mağlup ettiği Troicki’nin ardından, ev sahibi raket Sugita ile karşı karşıya geldi. Kanadalı raket, sakatlığının etkilerini hissetmesi sebebiyle ilk oyun sonrasında maçtan çekildi.

Maçın ilk oyununda servisini kırdıran Milos Raonic, maçtan çekilince, bugüne dek dördüncü kez korta çıktığı Japon raket Sugita karşısında ikinci kez korttan boynu bükük ayrılmış oldu.



GOFFIN’DEN GERİ DÖNÜŞ

Geçtiğimiz hafta Chengdu’da zafere ulaşan David Goffin, Rakuten Open 2. tur mücadelesinde zor anlar yaşadı. Dünya 139 numarası Ebden karşısında ilk seti 2-6 ile kaybeden Goffin, takip eden iki seti 7-5 ve 7-6’lık sonuçlarla hanesine yazdırarak Tokyo’da adını çeyrek finale yazdırdı.



Rakuten Open’da bugün iki karşılaşma daha oynandı. Amerikalı raket Steve Johnson, Alexandr Dolgopolov’u; Fransız Richard Gasquet ise Lu Hsun Yen’İ set vermeden geçerek Tokyo’da çeyrek finale yükselmeyi başaran diğer isimler oldu.



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)