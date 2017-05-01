'Silahşörler Kupası'nı 10. kez kaldırarak ezeli rakiplerinin bile takdirini kazanan Rafael Nadal zirveye yelken açtı. İspanyol tenisçi Roland Garros'taki tarihi şampiyonluğun ardından ATP sıralamasında 6 Ekim 2014 tarihinden bu yana ilk kez ilk ikiye girmeyi başardı. Avrupa'daki toprak kort sezonunda oynadığı 25 maçın 24'ünü kazanan ve katıldığı beş turnuvanın dördünde şampiyonluk kupasını kaldıran 31 yaşındaki oyuncu 2017 sezonu sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

Kariyerindeki 73 şampiyonluğun 53'ünü toprak kortta yaşayan Rafael Nadal, yaşadığı uzun süreli sakatlıklara rağmen 634 hafta ilk 10'da yer aldı. Nadal, Roland Garros'taki ilk şampiyonluğunun hemen öncesinde (25 Nisan 2005) adım attığı ilk 10'da kalıcı olmayı başardı.

DJOKOVIC TEPETAKLAK

Geçtiğimiz yıl Roland Garros'u kazandıktan sonra 'rakipsiz' gözüken Novak Djokovic ise üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından dünya sıralamasında dördüncü sıraya geriledi. Bir yıl içinde 11.000 puan kaybeden Sırp raket, 2011 yılının Mart ayından bu yana ilk kez ilk ikinin dışına çıktı. 2010 yılından bu yana ilk kez Roland Garros'ta son dörde kalamayan Djokovic, 2013 Wimbledon'dan sonra ilk kez bir Grand Slam turnuvasına veda ederken set alamamıştı.

Roland Garros'ta Grigor Dimitrov ve Milos Raonic'i arka arkaya yenerek çeyrek final oynayan Pablo Carena Busta, dört basamak yükselerek 17.liğe çıkarken kariyerinin en iyi derecesini yakaladı. Fransa Açık'ın ikinci turunda Nick Krygios'u eleyen Kevin Anderson da turnuva sonrası 19 basamak yükselerek 37. sıraya çıktı. ATP Next Gen üyelerinden 21 yaşındaki Karen Kachanov da son 16'ya kaldığı Roland Garros'taki başarısıyla 39. sıraya yükseldi.

(Merthan Can)



