Fransa Açık'ta rekor niteliğinde dokuz zaferi bulunan Rafael Nadal, son olarak 2014'te zirveye çıktığı Paris'te güçlü bir başlangıç yaptı. Dünya 4 numarası, Suzanne Lenglen'de karşılaştığı Fransız rakibi Benoit Paire'i 6-1, 6-4, 6-1'lik skorla geçti.

1 saat 52 dakika süren maç boyunca 22 kazanma vuruşunun yanı sıra 18 basit hatayla oynayan İspanyol yıldız, klasmanın 49. basamağındaki Paire'e üçüncü buluşmalarında da set şansı tanımadı. Nadal, ikinci turda Robin Haase ile kozlarını paylaşacak.

NOVAK DA ACIMADI

Son şampiyon Novak Djokovic de Roland Garros'taki ilk maçında sıkıntı yaşamadı. Yeni koçu Andre Agassi'nin gözetiminde ilk turnuvasına çıkan Djokovic, 2 saat 27 dakika sonunda Marcel Granollers'i 6-3, 6-4, 6-2 yenip Joao Sousa ile eşleşti.





Ali Katipoğlu - Paris