Bir önceki gün 31. yaş gününü kutlayan Rafael Nadal, sezonun ikinci Grand Slam turnuvasında adım adım onuncu şampiyonluğuna yürüyor. Son maçında 17 numaralı seribaşı vatandaşı Roberto Bautista Agut'u 6-1, 6-2, 6-2 ile geçen Nadal, Fransa Açık'ta adını son sekize yazdıran ilk oyuncu oldu.

1 saat 50 dakika süren buluşmada yedi kez servis kıran ve 31 kazanma vuruşuna imza atan Nadal, dördüncü maçında da set kaybı yaşamamış oldu. Şu ana dek set başına dört oyundan fazla kaybetmeyen İspanyol yıldız, çeyrek finale gelene kadar rakiplerine toplam 20 oyun bıraktı.

Paris'te 4 numaralı seribaşı olarak raket sallayan Nadal'ın yarı final yolunda karşılaşacağı isim Milos Raonic veya Pablo Carreno Busta olacak.