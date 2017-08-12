Karolina Pliskova dünya 1 numarası olarak oynadığı ilk turnuva olan Rogers Cup çeyrek finalinde Danimarkalı Caroline Wozniacki'ye 7-5, 6-7(3), 6-4'lük setlerle yenilerek elendi.

İlk sete iyi başlayan ve 5-1 öne geçen Çek tenisçi üstünlüğünü koruyamadı ve Wozniacki ilk seti 7-5 ile hanesine yazdırdı.

Pliskova ikinci seti 7-3 biten bir tie-break ile kazandıktan sonra üçüncü sette de 4-2 öne geçmesine rağmen Wozniacki'nin tekrar geri dönmesine engel olamadı ve 2 saat 56 dakika süren mücadeleden mağlup ayrılan taraf oldu.

Dünya 1 numarası yağmur nedeniyle üç kez kesintiye uğrayan maçın sonunda "En büyük hatayı birinci sette yaptığımı düşünüyorum, bence bu yüzden kaybettim." diye konuştu.

Danimarkalı tenisçi ise zor koşullara karşın ilk servisinde %73'lük bir puan çıkarma oranı tutturdu ve rakibinin 26 basit hatasına karşılık yalnızca 15 basit hata yaptı.



Dünya 6 numarası Caroline Wozniacki bu sonuçla dünya 1 numarası rakiplerine karşı yedinci maçında ilk galibiyetini elde etti.

Dünya eski 1 numarası Wozniacki, Toronto'da düzenlenen Rogers Cup yarı finalinde ABD'li Sloane Stephens ile karşı karşıya gelecek.



Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

