Müthiş bir 2016 sezonunu geride bırakan Karolina Pliskova, 2017'ye de etkileyici bir başlangıç yaptı. 24 yaşındaki Çek raket, ilk haftanın zorlu turnuvası Brisbane International'da zafere uzanarak kariyerinin yedinci tekler kupasını kaldırdı.

Şampiyonluk maçında sırasıyla 2 numara Dominika Cibulkova ve 4 numara Garbine Muguruza'yı saf dışı bırakan Fransız raket Alize Cornet ile karşı karşıya gelen son Amerika Açık finalisti, adeta tek taraflı bir final izletti.

İlk servislerinden %90'la puan çıkardığı buluşmadan 6-0, 6-3'lük setlerle üstün ayrılarak mutlu sona ulaşan Pliskova, Brisbane'daki bu başarısı neticesinde dünya sıralamasında ilk 5'e geri dönmeye hak kazandı.