2011 ve 2014 Wimbledon şampiyonu Petra Kvitova, geri dönüşünü galibiyetle taçlandırdı. Geçtiğimiz yılın sonunda evine giren bir saldırgan tarafından bıçaklanan Çek tenisçi kariyerini tehdit eden sakatlığın ardından Philip Chatrier'de kortlara döndü. Korta alkışlar eşliğinde çıkan Kvitova, bu sezon oynadığı ilk maçında Julia Boserup'u 6-3, 6-2 ile geçerken iyi sinyaller verdi.

Petra Kvitova ilk sette 3-0'lık üstünlük yakalamasına rağmen, Boserup skoru 3-2'ye getirmeyi başardı. Servis kullandığı altıncı oyunda servis kırma puanı çeviren Çek tenisçi rakibinin umutlanmasına izin vermedi ve 41 dakika süren ilk seti 6-3'le hanesine yazdırdı. İkinci sette kortta daha rahat bir görüntü çizen Kvitova, 29 puana imza attığı bu seti de 32 dakikada 6-2 ile sonlandırdı.

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından 12 Mart'ta ilk kez raketi eline alan Petra Kvitova'nın en önemli silahı olan forehand vuruşlarında zorlanmadığı ve eski ritminde olduğu görüldü. Kvitova da elinin henüz yüzde yüz iyileşmediğini ancak ağrı hissetmediğini söyledi.





"EN BÜYÜK MÜCADELEMİ KAZANDIM"

Julia Boserup'a karşı çok özel bir maç oynadığını belirten Petra Kvitova, "Daha önce söylemiştim hayatımın en büyük mücadelesini kazandım. Şimdi ikinci zaferimi elde ettim. Chatrier'de insanın kalbini ısıtan bir atmosfer vardı. Bu zorlu dönemde yanımda olan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ederim. Maçtan önce korta çıkarken ağlayabileceğimi düşündüm ama yapmadım. Fakat maç sonunda duygularımı daha fazla kontrol edemedim ve gözlerimden birkaç damla yaş süzüldü" diye konuştu.

Petra Kvitova, ikinci turda Bethanie Mattek Sands-Evgeniya Rodina maçının galibiyle karşılaşacak.