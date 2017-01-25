1997'de ilk WTA zaferi, 1998 Avustralya Açık çiftler şampiyonluğu, 1999 Wimbledon teklerde yarı finali... Bunlar şimdilerde 34 yaşında olan Mirjana Lucic-Baroni'nin henüz 15-17 yaşları arasında elde ettiği başarılardan yalnızca birkaçı.





O günlerde geleceğin 1 numarası olarak görülen Hırvat raketi yaşadığı sarsıcı olaylar 2003'te tenisten uzaklaştırdı. Verdiği bir röportajda z amanında antrenörlüğünü de yapan babası tarafından uzun süre tacize uğradığını açıklayan Lucic, 2008'de kortlara geri dönmeye karar verdi.





SIFIRDAN BAŞLADI

Kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Lucic, 2010'da dünya sıralamasında tekrar ilk 100'e girdi. 2011'de yaptığı evlilik sonrası Lucic-Baroni soyadını alan Mirjana, dördüncü tur oynadığı 2014 Amerika Açık'ın ardından aynı yıl Quebec'te mutlu sona ulaşarak iki WTA şampiyonluğu arasında en uzun süre bekleyen oyuncu unvanını aldı.





2017 Avustralya Açık'a dünya 79 numarası olarak gelen Lucic-Baroni, açılış turunda Wang Qiang'ı eledikten sonra ikinci turda dünya 3 numarası Agnieszka Radwanska'yı devirdi. Akabinde sırasıyla Maria Sakkari ve Jennifer Brady'yi saf dışı bırakan Lucic-Baroni'nin yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmadı.





BİR DARBE DE PLISKOVA'YA

Rod Laver Arena'da günün ilk maçında son Amerika Açık finalisti Karolina Pliskova ile kozlarını paylaşan Lucic-Baroni, birinci setin üçüncü oyununda servisini kırdırıp 3-1 geriye düşse de kopmadı. Altıncı oyunda break dezavantajını ortadan kaldıran Lucic-Baroni, 5-4 üstün girdiği 10. oyunda Pliskova'nın servisini 15'e karşı kırıp ilk adımı attı.





İkinci sete erken break'le başlayıp 2-0 öne geçen Lucic-Baroni, bu noktadan sonra servislerinde başarısız bir performans sergiledi. Set boyunca 16 basit hata yapan rakibinin servis attığı tüm oyunları kazanan dünya 5 numarası Pliskova, 6-3'le setleri eşitledi.





TEDAVİNİN SIRRI

En büyük silahı olan servislerini oldukça etkisiz kullanan Pliskova, final setine de kötü servislerle başladı ve 3-1 geriye düştü. Ancak altıncı oyunda break'i geri alan Çek raket, üç oyunluk seriyle 4-3'e ulaştı. Bu esnadaki sandalye değişiminde sağlık molası alan Lucic-Baroni, yaklaşık beş dakikalık bir tedavi sonrası korta müthiş döndü.





Servis attığı yedinci oyunu sıfıra karşı kazandıktan sonra Pliskova'nın servisini de sıfıra karşı kıran Lucic-Baroni, maç için servise geçtiği 5-4 oyununda da rakibine şans tanımadı. Mücadeledeki son 13 puanın 12'sini hanesine yazdıran Lucic-Baroni, 1 saat 47 dakika sonunda 6-4, 3-6, 6-4'le dev bir galibiyetin altına daha imzasını koydu.





Pliskova'nın birinci servislerinden yalnızca %55'le puan çıkarabildiği buluşmada kazanma vuruşlarında 42-23'lük bir üstünlük kuran Lucic-Baroni, tam 17 sene sonra yakaladığı ikinci Grand Slam yarı finalinde Serena Williams ile kozlarını paylaşacak.



