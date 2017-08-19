ABD'li tenisçi Melanie Oudin sağlık sorunları nedeniyle 25 yaşında tenisi bıraktığını açıkladı.

Bir süredir hastalıklarla boğuşan Oudin'e 2013'te kas hastalığı rhabdomyolysis, 2014 sonunda ise kalbinde aritmi teşhisi konmuştu.

2010 yılında dünya sıralamasında 31 numaraya kadar çıkan Oudin, 2009 Amerika Açık'ta Elena Dementieva, Maria Sharapova ve Nadia Petrova gibi isimleri geçerek çeyrek finale yükselmiş ve büyük bir sürprize imza atmıştı.

ABD'li tenisçi, karışık çiftlerde ise 2011 Amerika Açık'ta kupaya uzanmıştı.

2012'de Birmingham'da düzenlenen çim kort turnuvası AEGON Classic'te zafere ulaşan Oudin geçtiğimiz yıl çoğunlukla ITF turnuvalarında oynamış, Fransa Açık ve Amerika Açık elemelerinde ise ikinci tur görmüştü.

2012'den bu yana yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı kariyerinin istediği gibi gitmediğini belirten Oudin, "Yedi yaşındayken aşık olduğum tenis sporu her zaman kalbimde çok özel bir yere sahip olacak" diye konuştu.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

