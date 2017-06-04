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Belinda Bencic (2014 Amerika Açık) ve Ana Konjuh'tan (2016 Amerika Açık) sonra bir Grand Slam turnuvasında çeyrek finale yükselen 1997 doğumlu üçüncü isim Jelena Ostapenko oldu. Dünya sıralamasının 47. basamağındaki Letonyalı raket, 2010 finalisti Samantha Stosur'ı üç sette yenip Fransa Açık'ta son sekize kalmayı başardı.

2 numaralı korttaki mücadeleye 23 numaralı seribaşı Stosur hızlı başladı. Strasbourg'da şampiyonluk yaşayarak Paris'e gelen tecrübeli Avustralyalı, ilk dört oyunda rakibine oyun şansı tanımadığı açılış setini 6-4'le hanesine yazdırdı.

İkinci setle birlikte agresifliğini arttıran Ostapenko, 2-1 geriye düştüğü bu seti üst üste beş oyun birden alıp 6-2 kazanırken 19 vuruşu üretti. Günün erken saatlerinde vatandaşı Anastasija Sevastova'nın elenmesiyle turnuvadaki tek Letonyalı olan Ostapenko, final setinde de kusursuza yakın bir performans ortaya koydu.

Birinci servislerinden %79 ile puan çıkardığı karar setinde beşinci oyunda Stosur'ın servisini kırıp 3-2'lik üstünlüğü yakalayan Ostapenko, sekizinci oyunda galibiyet yolunda dev bir adım attı. Üçü winner ile olmak üzere Stosur'ın yakaladığı dört servis kırma puanını da kurtaran Ostapenko, durumu 5-3'e getirdi.

Yedi sene önce bu adresteki finalde Francesca Schiavone'ye kaybeden Stosur, bir sonraki oyunda maçta kalmak için kullandığı serviste hata yapmasa da Ostapenko'nun servisinde aradığı break'i bulamadı. Maç için servis attığı oyunu 15'e karşı kazanan Ostapenko, 1 saat 58 dakika sonunda 2-6, 6-2, 6-4'le işi bitirdi.

23'ü forehand, 17'si backhand kanadından olmak üzere toplam 46 winner'a imza atan Ostapenko, çeyrek finalde dünya eski 1 numarası Caroline Wozniacki ile eşleşti. Danimarkalı Wozniacki ise Roland Garros'ta 2010'dan bu yana ilk çeyrek finaline ulaşırken eski şampiyonlardan Svetlana Kuznetsova'yı 6-1, 4-6, 6-2 ile saf dışı bıraktı.





Ali Katipoğlu - Paris