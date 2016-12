Tenis sporunu sevdirmek için bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan One up One down, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tekerlekli sandalye tenisi oyuncuları ile camianın ünlü isimlerini bir araya getirecek.





Özel günün anlamını vurgulamak amacıyla tenisteki profesyonelliği ön plana çıkaracak One Up One Down, 2016 Rio Paralimpik Oyunları’na kota alarak tarih yazan milli sporcu Büşra Ün’ün yanı sıra Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takım oyuncuları, Türk tenisinin ünlü isimlerinden İpek Şenoğlu, oyuncu ve tenisçi Filiz Taçbaş, eski milli futbolculardan Ümit Davala, Saffet Akyüz ve Murat Erdoğan, milli tenisçilerden Ergün Zorlu, Davis Cup Kaptanı Haluk Akkoyun gibi bir çok değerli sporcu ve ünlü ismi, gösteri maçları kapsamında Bakırköy Spor Vakfı Spor Tesisleri’nde ağırlayacak.

Gorbon Sports Management’ın kurucusu Orhan Gorbon‘un destek verdiği organizasyonda spor ve sanat camiasının ünlü isimleri ile Tekerlekli Sandalye Milli Takımı oyuncularının kuracakları tandemler arasında heyecanlı maçlar oynanacak. Gösteri maçlarıyla Mayıs ayında Engelliler Haftası’nda düzenlenecek turnuva için sporculara hazırlık ve motivasyon sağlanması hedefleniyor. Türkiye’ye bir ilki temsil eden “One up One down” tenis maçları, tenis sporunda engelsiz raketlerin bilinirliğinin arttırılmasına dikkat çekmeyi amaçlıyor,