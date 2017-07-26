Bu sezon sadece Eastbourne’de kupa kaldıran ve sezon içerisinde inişli çıkışlı grafik sergileyen Sırp tenisçi Novak Djokovic, 2017 sezonunu kapattığını sosyal medya hesabı Facebook üzerinden duyurdu.

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da çeyrek finalde maçtan çekilen ve sonrasında tedavi sürecine başlayan Nole’den kötü haber geldi. Kişisel Facebook hesabından yaptığı açıklamada yaklaşık 1.5 yıldır devam eden rahatsızlığının artık dayanılmaz seviyeye geldiğini belirten Sırp raket “Sakatlığım 2015 sonbahar aylarında ortaya çıktı, o günden beri oynadığım her maç ağrı kesici ile oynamak zorunda kaldım, ağrılarımın artması üzerine Wimbledon'dan çekilmek durumunda

kalmıştım. Özellikle son dönemde birçok doktorla yaptığım fikir alışverişi sonucunda bir süre dinlenmem gerektiğini anladım” diye konuştu. Bununla birlikte 2018 yılında da Agassi ile birlikte çalışacağını belirten Novak “Agassi de aldığım kararı destekledi ve kortlara en iyi şekilde dönmem için benimle çalışmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bu haberle birlikte Novak, üst üste 51 Grand Slam turnuvası oynadıktan sonra Amerika Açık ile birlikte ilk kez bir slam turnuvası kaçırmış olacak. Öte yandan gelecek hafta açıklanacak yeni sıralamada da 10 yıl sonra ilk kez ilk 4 dışında kalacak.

Eren Andaç / Tenisdunyasi.net