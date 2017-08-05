Kei Nishikori Citi Open çeyrek final karşılaşmasında dünya 225 numarası Tommy Paul'u 3-6, 7-6(8), 6-4'lük setlerle geçerken üç maç sayısı kurtardı.

İlk seti 6-3 kazandıktan sonra ikinci sette de servis kıran ve 5-3 öndeyken bir maç sayısı yakalayan Paul bundan yararlanamadı. Tie-break oyununda da iki maç sayısı kurtaran Nishikori maçı final setine taşıdı.

Final setinin üçüncü oyununda 2015 gençler Fransa Açık galibi rakibi karşısında servis kıran dünya 9 numarası bu avantajını setin sonuna kadar korudu ve 2 saat 39 dakika süren mücadeleyi noktalamayı başardı.

Citi Open'da sert mücadelelerle dolu bir hafta geçiren Japon tenisçi ikinci turda Donald Young'ı üç sette mağlup ederken, üçüncü turda da Juan Martin Del Potro karşısında mücadeleyi noktaladığında saatler sabah 02:00'yi gösteriyordu.

Nishikori'nin yarı finaldeki rakibi turnuvanın 5 numaralı seribaşı Alexander Zverev olacak.

