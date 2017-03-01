21 yaşındaki Avustralyalı raket Nick Kyrgios, dünya 2 numarası Novak Djokovic karşısında iki hafta içinde ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. Acapulco'daki ilk yüzleşmelerinde çeyrek finalde elediği Djokovic'e Indian Wells dördüncü turunda yine set şansı tanımayan Kyrgios, çeyrek finalde Roger Federer ile eşleşti.

Yılın ilk Masters turnuvasında üst üste üç yıldır ipi göğüsleyen Novak önünde etkileyici bir servis performansı sergileyen Nick, 6-4, 7-6'lık setlerle rakibinin bu adresteki 19 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. 14 ace kaydettiği buluşmada birinci servislerinden %86 ile puan çıkaran Kyrgios, Djokovic'e servis kırma puanı dahi göstermedi.

Indian Wells'te 'Ölüm Grubu' olarak adlandırılan en alt çeyrekteki Federer-Kyrgios son sekiz eşleşmesinin yanı sıra Pablo Carreno Busta-Pablo Cuevas, Stan Wawrinka-Dominic Thiem ve Jack Sock-Kei Nishikori çeyrek finalleri oynanacak.